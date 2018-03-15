BRIEF-Onxeo Presents Positive AsiDNA Preclinical Study Results

March 15 (Reuters) - ONXEO SA:
* ANNOUNCES PRESENTATION OF TWO PRECLINICAL STUDY ABSTRACTS HIGHLIGHTING ASIDNA
* WE BELIEVE ASIDNA HOLDS SIGNIFICANT PROMISE AS TREATMENT FOR SOLID TUMORS - CHIEF SCIENTIFIC OFFICER
* ON ASIDNA AND HDAC INHIBITORS: RESULTS DEMONSTRATED THAT BELINOSTAT TREATMENT INDUCES DNA BREAK ACCUMULATION
* ON ASIDNA AND HDAC INHIBITORS: RESULTS DEMONSTRATED THAT BELINOSTAT TREATMENT INDUCES GENETIC INSTABILITY IN TUMOR CELLS
* ASIDNA INDUCED HIGH POTENTIATION OF BELINOSTAT ACTIVITY ON ITS TARGETS
* RESULTS SUPPORT RATIONALE TO INVESTIGATE IN-VIVO ACTIVITY OF THIS COMBINATION IN DIFFERENT TUMOR TYPES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)