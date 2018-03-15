FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 15, 2018 / 6:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Onxeo Presents Positive AsiDNA Preclinical Study Results

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - ONXEO SA:

* ANNOUNCES PRESENTATION OF TWO PRECLINICAL STUDY ABSTRACTS HIGHLIGHTING ASIDNA

* WE BELIEVE ASIDNA HOLDS SIGNIFICANT PROMISE AS TREATMENT FOR SOLID TUMORS - CHIEF SCIENTIFIC OFFICER

* ON ASIDNA AND HDAC INHIBITORS: RESULTS DEMONSTRATED THAT BELINOSTAT TREATMENT INDUCES DNA BREAK ACCUMULATION

* ON ASIDNA AND HDAC INHIBITORS: RESULTS DEMONSTRATED THAT BELINOSTAT TREATMENT INDUCES GENETIC INSTABILITY IN TUMOR CELLS

* ASIDNA INDUCED HIGH POTENTIATION OF BELINOSTAT ACTIVITY ON ITS TARGETS

* RESULTS SUPPORT RATIONALE TO INVESTIGATE IN-VIVO ACTIVITY OF THIS COMBINATION IN DIFFERENT TUMOR TYPES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.