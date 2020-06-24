Healthcare
June 24, 2020 / 7:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Open Orphan Says Strategic Review Underway To Seek To Monetise 49% Stake In Imutex

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Open Orphan PLC:

* OPEN ORPHAN PLC - STRATEGIC REVIEW IS UNDERWAY IN ORDER TO SEEK TO MONETISE 49% STAKE IN IMUTEX

* OPEN ORPHAN - STRATEGIC REVIEW TO SEEK TO MONETISE OTHER NON-CORE INVESTMENTS LIKE 62.5% IN PREP BIOPHARM & 100% STAKE IN AN IMMUNOMODULATOR

* OPEN ORPHAN PLC - STRONG PIPELINE OF WORK TO BUILD H2 2020 REVENUE, TARGETING OPERATIONAL PROFITABILITY BY Q3 2020

* OPEN ORPHAN PLC - FURTHER EUR 2.5M OF COST TO BE REMOVED FROM BUSINESS IN H2 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below