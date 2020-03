March 16 (Reuters) - OpGen Inc:

* OPGEN PROVIDES UPDATE ON CURETIS NOW OFFERING BGI’S CE-IVD RAPID TEST KIT FOR CORONAVIRUS IN EUROPE

* OPGEN INC - RAPID REAL-TIME PCR TEST ALLOWS TESTING FOR SARS-COV2 IN ONLY A FEW HOURS

* OPGEN INC - TEST KIT TO BE MADE AVAILABLE VIA CURETIS' EUROPEAN SALES CHANNELS