Healthcare
April 14, 2020 / 12:52 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Opgen Says Total Revenue For Q1 2020 Was About $617,000

1 Min Read

April 14 (Reuters) - OpGen Inc:

* OPGEN ANNOUNCES PRELIMINARY UNAUDITED REVENUE AND CASH POSITION FOR FIRST QUARTER 2020 AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* OPGEN INC - TOTAL REVENUE FOR Q1 2020 WAS ABOUT $617,000

* OPGEN INC - EXPECT COV-2 TEST KIT SALES IN EUROPE TO CONTINUE CONTRIBUTING TO CO’S TOP-LINE REVENUE IN Q2 OF 2020

* OPGEN INC - TESTING AND TRIAL FOR ACUITAS HAVE BEEN SUSPENDED

* OPGEN INC - CASH AS OF MARCH 31, 2020 WAS ABOUT $11.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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