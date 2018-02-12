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February 12, 2018 / 1:21 PM / in 19 hours

BRIEF-Opiant Pharma Announces Positive Data From A Phase I Clinical Study Of OPNT003

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Opiant Pharmaceuticals Inc:

* OPIANT PHARMACEUTICALS INC - ANNOUNCES POSITIVE DATA FROM A PHASE I CLINICAL STUDY OF ITS PRODUCT CANDIDATE OPNT003

* OPIANT PHARMACEUTICALS INC - ANTICIPATES TO SUBMIT A NEW DRUG APPLICATION FOR DRUG AND INTRANASAL DELIVERY DEVICE COMBINATION IN 2020

* OPIANT PHARMACEUTICALS INC - ANTICIPATE SUBMITTING AN NDA FOR OPNT003 IN 2020

* OPIANT - HAS FULL COMMERCIAL RIGHTS TO OPNT003; SUBMITTED GRANT APPLICATION TO NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH TO FUND DEVELOPMENT TO NDA READY STAGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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