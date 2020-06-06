Healthcare
June 6, 2020 / 1:58 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Opiant Pharmaceuticals Statement On U.S. District Court Decision

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Opiant Pharmaceuticals Inc:

* OPIANT PHARMACEUTICALS STATEMENT ON U.S. DISTRICT COURT DECISION

* OPIANT PHARMACEUTICALS - U.S. DISTRICT COURT FOR DISTRICT OF NJ ENTERED DECISION IN PATENT LITIGATION REGARDING NARCAN NASAL SPRAY 4MG/SPRAY PRODUCT

* OPIANT PHARMACEUTICALS INC - COURT RULED IN FAVOR OF DEFENDANTS, TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD

* OPIANT PHARMACEUTICALS INC - OPIANT’S COMMERCIAL PARTNER EMERGENT BIOSOLUTIONS, INTENDS TO APPEAL DECISION TO COURT OF APPEALS FOR FEDERAL CIRCUIT Source text for Eikon: Further company coverage:

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