Healthcare
April 29, 2020 / 5:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-OPKO Health's Bioreference Labs In Partnership With New York State Initiates Testing For COVID-19 Antibodies

1 Min Read

April 29 (Reuters) -

* OPKO HEALTH’S BIOREFERENCE LABORATORIES IN PARTNERSHIP WITH NEW YORK STATE INITIATES TESTING FOR COVID-19 ANTIBODIES

* BIOREFERENCE LABORATORIES - BEGINNING TODAY, WILL OFFER ANTIBODY BLOOD TESTS TO DETECT IMMUNE RESPONSE AFTER INFECTION WITH COVID-19 VIRUS

* BIOREFERENCE LABORATORIES - TO OFFER ANTIBODY BLOOD TESTS TO DETECT IMMUNE RESPONSE AFTER INFECTION WITH COVID-19 VIRUS

* BIOREFERENCE LABORATORIES - WORKING EXPEDITIOUSLY TO BE ABLE TO TEST 400,000 PATIENTS PER DAY BY MID-MAY.

* BIOREFERENCE LABORATORIES - THIS WEEK, CO LAUNCHES COVID-19 ANTIBODY TESTING NATIONWIDE

* BIOREFERENCE LABORATORIES - WORKING EXPEDITIOUSLY TO BE ABLE TO TEST 400,000 PATIENTS PER DAY BY MID-MAY Source text for Eikon: Further company coverage:

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