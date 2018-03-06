FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
The Trump Effect
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 6, 2018 / 11:54 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Oprah Winfrey Sells Some Weight Watchers Stock For Philanthropic Efforts

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Weight Watchers International Inc :

* PRESS RELEASE - OPRAH WINFREY SELLS A PORTION OF WEIGHT WATCHERS STOCK FOR PHILANTHROPIC EFFORTS AND TO DIVERSIFY HER INVESTMENT PORTFOLIO

* OPRAH WINFREY SELLS A PORTION OF WEIGHT WATCHERS STOCK FOR PHILANTHROPIC EFFORTS AND TO DIVERSIFY HER INVESTMENT PORTFOLIO

* HARPO INC SAYS ‍WINFREY REMAINS A SIGNIFICANT SHAREHOLDER IN WEIGHT WATCHERS​

* HARPO INC- OPRAH WINFREY RETAINS OVER 75% OF HER HOLDINGS IN COMPANY AND WILL NOT SELL ADDITIONAL SHARES THIS YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.