Healthcare
March 27, 2020 / 1:46 PM / Updated an hour ago

BRIEF-OptiFreeze Revises The Sales Prognosis And Recognizes Effects Of Corona

1 Min Read

March 27 (Reuters) - OptiFreeze AB:

* OPTIFREEZE REVISES THE SALES PROGNOSIS AND RECOGNIZES EFFECTS OF CORONA

* OPTIFREEZE HAS CHOSEN TO REVISE SALES PROGNOSIS AND NOW EXPECT TO SELL 30 MACHINES OVER COMING THREE YEARS.

* COMPANY RECOGNIZES THAT OUTBREAK OF CORONA VIRUS COULD CAUSE A DELAY OF SOME PLANNED TESTS

* PREDICTS THAT A SLIGHT DELAY IN PLANNED TESTS COULD BE EXPECTED

* ON CORONAVIRUS: COMPANY’S PARTNERS ARE AFFECTED BY RESTRICTIONS IN MULTIPLE COUNTRIES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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