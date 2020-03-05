Healthcare
March 5, 2020 / 12:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Optinose Reports Q4 Loss Per Share Of $0.58

1 Min Read

March 5 (Reuters) - OptiNose Inc:

* OPTINOSE REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND RECENT OPERATIONAL HIGHLIGHTS

* Q4 REVENUE $11.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $11.7 MILLION

* OPTINOSE - EXPECTS TOP-LINE RESULTS FROM BOTH CLINICAL TRIALS EVALUATING XHANCE AS A POTENTIAL TREATMENT FOR CHRONIC SINUSITIS IN SECOND HALF OF 2021

* EXPECTS FULL-YEAR 2020 XHANCE NET REVENUE TO MORE THAN DOUBLE

* Q4 LOSS PER SHARE $0.58

* EXPECTS XHANCE AVERAGE NET REVENUE PER PRESCRIPTION TO IMPROVE SUBSTANTIALLY FOR REMAINDER OF 2020.

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.62, REVENUE VIEW $11.7 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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