Healthcare
May 7, 2020 / 9:00 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Optinose Reports Quarterly Loss Per Share Of $0.63

1 Min Read

May 7 (Reuters) - OptiNose Inc:

* OPTINOSE REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND OPERATIONAL UPDATES

* Q1 REVENUE $7.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $7.8 MILLION

* SAYS DUE TO ADVERSE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC, CO WITHDRAWING ITS PREVIOUS XHANCE REVENUE GUIDANCE FOR 2020

* IF EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON XHANCE NET REVENUES BECOME MORE CERTAIN, CO WILL EVALUATE PROVIDING GUIDANCE FOR XHANCE NET REVENUES

* QUARTERLY LOSS PER SHARE $0.63 Source text for Eikon: Further company coverage:

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