FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Option Appoints Guy Coen As CEO and Makes Capital Increase
Sections
Featured
Honduran president declares election win, rival claims lead
honduras
Honduran president declares election win, rival claims lead
Consensus grows for German grand coalition
Germany
Consensus grows for German grand coalition
Egypt attack to spur on Saudi-backed alliance: crown prince
Mosque Attack
Egypt attack to spur on Saudi-backed alliance: crown prince
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Communications Equipment
November 27, 2017 / 7:25 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Option Appoints Guy Coen As CEO and Makes Capital Increase

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - OPTION NV:

* APPOINTS GUY COEN AS CEO EFFECTIVE IMMEDIATELY‍​

* ACQUIRE 100% OF THE SHARES OF CRESCENT NV‍​

* TO CONTRIBUTE OVER 80 PERCENT OF REMAINING DEBT INTO CAPITAL OF COMPANY; NEGOTIATIONS ONGOING FOR REMAINING 20%‍​

* TO PROVIDE BRIDGE FUNDING OF EUR 1.6 MILLION TO REPAY SHORT-TERM NON-FINANCIAL DEBT

* THE SHORT-TERM NON-FINANCIAL DEBT OBLIGATIONS OF COMPANY WILL ALSO BE CONTRIBUTED INTO CAPITAL

* TO START NEW COMPANY (NEWCO) TO PROVIDE INTEGRATED IOT SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL AND PUBLIC SECTOR CUSTOMERS‍​

* FOLLOWING THE AGREEMENT WITH SHAREHOLDERS, A MINIMUM OF EUR 8.1 MILLION TO BE CONTRIBUTED INTO CAPITAL Source text: bit.ly/2i8xf7z Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.