Healthcare
July 10, 2020 / 11:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Oragenics Provides Update On COVID-19 Program

1 Min Read

July 10 (Reuters) - Oragenics Inc:

* ORAGENICS PROVIDES UPDATE ON SARS-COV-2 (COVID-19) PROGRAM

* ORAGENICS INC - TERMINATES AG013 ORAL MUCOSITIS DEVELOPMENT PROGRAM

* ORAGENICS INC - EXPECT TO USE AVAILABLE CASH TO CONTINUE DEVELOPMENT OF TERRACOV2

* ORAGENICS INC - GOAL OF BRINGING COVID-19 VACCINE CANDIDATE INTO HUMAN CLINICAL TRIALS BY EARLY 2021

* ORAGENICS INC - ON JULY 9 PRECIGEN, MUTUALLY AGREED TO TERMINATE EXCLUSIVE CHANNEL COLLABORATION AGREEMENT FOR AG013 Source text for Eikon: Further company coverage:

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