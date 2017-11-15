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BRIEF-Orascom Development Holding 9-month net loss narrows to CHF 30.3 million
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#Consumer Goods and Retail
November 15, 2017 / 6:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Orascom Development Holding 9-month net loss narrows to CHF 30.3 million

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 15 (Reuters) - ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG:

* OPERATIONAL IMPROVEMENTS ACROSS ALL DESTINATIONS RESULT IN REVENUE GROWTH OF 79.5% IN LOCAL CURRENCY IN EGYPT

* 9-MONTH ‍REVENUES BACK TO GROWTH TO REACH CHF 170.8 MILLION VERSUS. CHF 169.9 MILLION IN 9M 2016​

* ‍ADJUSTED EBITDA INCREASED BY 15.8% TO CHF 16.1 MILLION IN 9M 2017​

* 9-MONTH‍ NET LOSS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS REDUCED BY 50.1%, CHF 30.3 MILLION VERSUS. LOSS CHF 60.7 MILLION YEAR AGO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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