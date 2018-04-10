FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 10, 2018 / 5:01 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Orascom Development Holding To Enter Into Partnership With New Urban Communities Authority

Reuters Staff

1 Min Read

April 10 (Reuters) - Orascom Development Holding AG :

* ADHOC: ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG: THROUGH ITS LARGEST SUBSIDIARY IN EGYPT, ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT (ODE), TO ENTER INTO A PARTNERSHIP WITH NEW URBAN COMMUNITIES AUTHORITY (NUCA) TO DEVELOP 1,000 FEDDAN (APPROX. 4.2 MILLION SQM) IN WEST CAIRO, M

* ODE WILL OWN 70% OF ORE’S ISSUED CAPITAL AND REMAINING 30% WILL BE OWNED BY SAMIH SAWIRIS

* FOLLOWING ITS ESTABLISHMENT, ORE WILL ENTER INTO REVENUE SHARE AGREEMENT WITH NUCA TO DEVELOP 1,000 FEDDAN IN WEST CAIRO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.