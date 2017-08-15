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#Consumer Goods and Retail
August 15, 2017 / 7:44 AM / in 38 minutes

BRIEF-Orascom Hotels And Development posts H1 consol profit

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - ORASCOM HOTELS AND DEVELOPMENT:

* H1 STANDALONE NET LOSS EGP 17.2 MILLION VERSUS LOSS OF EGP 4.8 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOL NET PROFIT EGP 176.3 MILLION VERSUS LOSS OF EGP 135.8 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOL REVENUE EGP 1.09 BILLION VERSUS EGP 618.1 MILLION YEAR AGO

* IN EL GOUNA, PLANNING TO LAUNCH LUXURY REAL ESTATE APARTMENT PROJECT WITH A TOTAL INVENTORY OF $19.5 MILLION IN Q4 2017

* WITH DEMAND PICKING UP IN TABA HEIGHTS, PLANNING TO OPEN MORE ROOMS IN BAY VIEW HOTEL, STRAND BEACH & HOTEL DURING Q3 2017

* HOLDING ADVANCED DISCUSSIONS WITH PRIVATE OWNERS OF A LAND PLOT IN NORTH COAST TO ENTER SECOND HOME MARKET Source:(bit.ly/2vX9PGU) Further company coverage:

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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