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March 20, 2018 / 6:30 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Orava Residential REIT Considers Structure Change

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:

* REG-STRUCTURE AND STRATEGY OF ORAVA RESIDENTIAL REIT

* ‍CHANGE OF STRUCTURE WILL BE DECIDED BY AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE CONVENED SEPARATELY​

* SAYS ‍MORE APARTMENTS THAN BEFORE MAY BE SOLD FROM HOUSING PORTFOLIO​

* ‍EXPECTS CHANGES AND DEVELOPMENT ACTIONS TO BE IMPLEMENTED IN 2018-2019.​

* ‍BOARD OF DIRECTORS EXPECTS CHANGES AND DEVELOPMENT ACTIONS TO BE IMPLEMENTED IN 2018-2019.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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