BRIEF-Orca Exploration Posts Quarterly EPS Of $0.39

May 21 (Reuters) - Orca Exploration Group Inc:
* ORCA EXPLORATION ANNOUNCES COMPLETION OF Q1 INTERIM FILINGS, POSTPONEMENT OF AGM AND FILING EXTENSION OF EXECUTIVE COMPENSATION DISCLOSURE
* REVENUE FOR Q1 2020 DECREASED BY 11% TO $17.7 MILLION COMPARED TO SAME PRIOR YEAR PERIOD
* QTRLY ADJUSTED FUNDS FLOW FROM OPERATIONS PER SHARE - BASIC AND DILUTED $0.23
* ORCA EXPLORATION - EXPECTS TO HOLD ITS AGM PRIOR TO END OF DECEMBER, 2020
* QTRLY NET INCOME PER SHARE - BASIC AND DILUTED $0.39
* ORCA EXPECTS TO HOLD ITS AGM PRIOR TO END OF DECEMBER, 2020 AT A TIME WHEN COVID-19 TRAVEL RESTRICTIONS HAVE BEEN RELAXED Source text for Eikon: Further company coverage: