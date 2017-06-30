FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Orchestra Premaman FY net result turns to loss of 33.6 million euros
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
Politics
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
Hyundai plans long-range premium electric car
Technology
Hyundai plans long-range premium electric car
What will Kim do next?
North Korea
What will Kim do next?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
June 30, 2017 / 6:15 AM / 2 months ago

BRIEF-Orchestra Premaman FY net result turns to loss of 33.6 million euros

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Orchestra Premaman SA:

* Fy Revenue: €608.3 Million (Up 8.7%)

* FY GROSS OPERATING INCOME: €37.4 MILLION (6.2% OF REVENUE)

* DECLINE IN PROFITS REFLECTS TRANSFORMATION IN THE STORE NETWORK IN A HIGHLY COMPETITIVE MARKET

* FY NET LOSS EUR 33.6 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 17.7 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING LOSS EUR 21.9 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 30.1 MILLION YEAR AGO

* PRIORITY FOR CO IN 2017-2018 IS TO IMPROVE PROFITABILITY TO RETURN TO SOLID GROWTH PATH, WITH TARGET FOR GROSS OPERATING INCOME OF 9% FOR 2020

* DECIDED TO APPOINT MR STEFAN JANISZEWSKI AS CHIEF FINANCIAL OFFICER Source text: bit.ly/2u5kFXS Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.