Healthcare
April 1, 2020 / 5:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Orchestra Premaman: Intention To Convert Safeguard Procedure Into Legal Recovery Procedure

1 Min Read

April 1 (Reuters) - ORCHESTRA PREMAMAN SA:

* ANNOUNCES INTENTION TO CONVERT THE SAFEGUARD PROCEDURE INTO A LEGAL RECOVERY PROCEDURE AND THE SEARCH FOR AN INVESTOR

* TRADING OF SHARES ON EURONEXT PARIS HAS BEEN SUSPENDED FOR AN UNLIMITED PERIOD

* A PROCESS OF FINDING INVESTORS AS PART OF A SALE PLAN WILL SOON BE IMPLEMENTED

* WAS FORCED IN THIS CONTEXT TO PROCEED TO TOTAL CLOSURE OF ITS GLOBAL NETWORK FOR A FORTNIGHT, WITHOUT CERTAINTY ON DATE OF REOPENING OF IT

* A PROPOSAL TO SETTLE THE LIABILITIES WAS SENT TO THE MAIN CREDITORS OF THE COMPANY Source text: bit.ly/2R3Rgdv Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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