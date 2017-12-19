FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 19, 2017 / 1:39 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Orex, Canasil And Pan American Sign Letter Of Intent To Advance Exploration In Sandra Escobar Mining Camp

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Orex Minerals Inc:

* OREX, CANASIL AND PAN AMERICAN SIGN LETTER OF INTENT TO ADVANCE THE EXPLORATION IN THE SANDRA ESCOBAR MINING CAMP, DURANGO STATE, MEXICO

* OREX MINERALS INC - OREX-CANASIL JV WILL GRANT TO PAN AMERICAN AN UNDIVIDED 10% INTEREST IN SANDRA PROPERTY

* OREX MINERALS- IN 4 YEARS AFTER DEFINITIVE AGREEMENT, PAN AMERICAN TO HAVE RIGHT TO EARN 41% MORE INTEREST IN SANDRA PROPERTY VIA SOME CONTRIBUTIONS

* OREX MINERALS - UPON COMPLETION OF REQUIRED FINANCIAL CONTRIBUTIONS BY ALL PARTIES, PAN AMERICAN WILL HOLD AN UNDIVIDED 51% INTEREST IN PROPERTIES

* OREX MINERALS - UPON COMPLETION OF REQUIRED FINANCIAL CONTRIBUTIONS OREX-CANASIL JV WILL HOLD UNDIVIDED 49% INTEREST IN ESCOBAR AND SANDRA PROPERTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.