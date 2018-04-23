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Market News
April 23, 2018 / 5:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Orexigen Therapeutics Enters Agreement For Sale Of Co

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Orexigen Therapeutics Inc:

* OREXIGEN THERAPEUTICS, INC. ENTERS AGREEMENT FOR SALE OF COMPANY

* OREXIGEN THERAPEUTICS INC - ENTERED INTO ASSET PURCHASE DEAL WITH NALPROPION PHARMACEUTICALS, TO SELL SUBSTANTIALLY ALL OF ASSETS OF CO

* OREXIGEN THERAPEUTICS INC - WILL SELL WORLD-WIDE RIGHTS TO CONTRAVE /MYSIMBA AND CERTAIN OTHER OREXIGEN ASSETS FOR $75 MILLION IN CASH

* OREXIGEN THERAPEUTICS- NALPROPION PHARMACEUTICALS IS A NEWLY FORMED SPECIAL PURPOSE ENTITY CAPITALIZED BY INVESTOR GROUP INCLUDING PERNIX THERAPEUTICS Source text for Eikon: Further company coverage:

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