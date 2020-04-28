BRIEF-Orexo Q1 EBITDA Up At SEK 39.1 Mln

April 28 (Reuters) - Orexo AB:
* Q1 TOTAL NET REVENUES OF SEK 175.0 M (174.3), UP 0.4 PERCENT
* Q1 US PHARMA (ZUBSOLV® US) NET REVENUES OF SEK 163.9 M (161.7), UP 1.3 PERCENT IN SEK AND -4.0 PERCENT IN LOCAL CURRENCY
* OUR Q1 PERFORMANCE IS IN LINE WITH EXPECTATIONS, WITH A DECLINE IN DEMAND FOR ZUBSOLV® DUE TO GENERIC COMPETITION IN SOME PREVIOUSLY EXCLUSIVE CONTRACTS WITH UNITED HEALTH GROUP AND HUMANA
* REDUCTION IN SALES VOLUME HAS BEEN OFFSET BY HIGHER AVERAGE NET PRICES, A REDUCTION IN PRODUCT RETURNS AND IMPROVED GROSS MARGINS
* EARLY INDICATORS SUGGEST COVID-19 IS IMPACTING MARKET DYNAMICS, RESULTING IN AN INCREASE IN AVERAGE PRESCRIPTION SIZE AND AN UPTICK IN DEMAND FOR ZUBSOLV® WAS SEEN DURING MARCH
* ON CORONAVIRUS: LONGER-TERM COVID-19 PANDEMIC IS EXPECTED TO INCREASE DEMAND FOR ADDICTION TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)