Healthcare
June 4, 2020 / 1:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Organic Flower Says Joel Dumaresq Resigns As Director Of Co

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Organic Flower Investments Group Inc :

* ORGANIC FLOWER TO FORM SPECIAL COMMITTEE TO INVESTIGATE INVESTMENTS IN PSYCHEDELIC MEDICINE, BIO-TECH AND SPONSORED RESEARCH AND DEVELOPMENT AND APPOINTS JOE PERINO AS A DIRECTOR

* ORGANIC FLOWER INVESTMENTS GROUP - COMMITTEE TO FOCUS ON SOURCING, EVALUATING VARIETY OF POTENTIAL INVESTMENTS

* ORGANIC FLOWER INVESTMENTS GROUP - COMMITTEE MAY PROVIDE CO WITH EXPOSURE TO DATA AGGREGATION & MONITORING PLATFORMS FOR PSYCHEDELIC MEDICINES

* ORGANIC FLOWER INVESTMENTS GROUP INC - COMMITTEE MAY PROVIDE CO WITH EXPOSURE NOVEL DRUG DISCOVERY

* ORGANIC FLOWER INVESTMENTS GROUP - JOEL DUMARESQ RESIGNED AS A DIRECTOR OF CO

* ORGANIC FLOWER INVESTMENTS GROUP - JOEL DUMARESQ TO MAINTAIN ROLE AS CEO, INTERIM CFO OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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