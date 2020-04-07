Healthcare
April 7, 2020 / 1:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Organigram Provides Update On Corporate Action Plan In Response To Covid-19 Pandemic

1 Min Read

April 6 (Reuters) - OrganiGram Holdings Inc:

* ORGANIGRAM PROVIDES UPDATE ON CORPORATE ACTION PLAN IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* ANNOUNCED TEMPORARY LAYOFF OF ABOUT 45 PER CENT OF ITS WORKFORCE

* TEMPORARY LAYOFFS WERE INITIATED ON MARCH 24, 2020

* CO HAS OFFERED VOLUNTARY LAYOFFS TO CERTAIN STAFF AND THOSE THAT ACCEPTED MADE UP MAJORITY OF LAYOFFS

* ORGANIGRAM HOLDINGS - LUMP-SUM PAYMENTS WILL BE PAID TO AFFECTED EMPLOYEES TO HELP BRIDGE GAP TO AVAILABLE GOVERNMENT PROGRAMS

* EXPECT TO LAUNCH EDISON + PAX ERA® DISTILLATE VAPE CARTRIDGES IN CALENDAR Q2 2020 ACROSS COUNTRY

* COMPANY WILL ABSORB EMPLOYEE PAID PORTION OF HEALTH, DENTAL AND SHORT-TERM DISABILITY PREMIUMS FOR ALL EMPLOYEES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below