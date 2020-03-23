Healthcare
March 23, 2020 / 12:03 PM / Updated 12 minutes ago

BRIEF-Organigram Receives Health Canada License Renewal And Expansion For Final Elements Of Phase 5 And Provides Covid-19 Update

1 Min Read

March 23 (Reuters) - OrganiGram Holdings Inc:

* ORGANIGRAM RECEIVES HEALTH CANADA LICENSE RENEWAL AND EXPANSION FOR FINAL ELEMENTS OF PHASE 5 AND PROVIDES COVID-19 UPDATE

* ORGANIGRAM HOLDINGS INC - EXPECTS THAT ITS WORKFORCE WILL BE MATERIALLY REDUCED AS A RESULT OF VOLUNTARY AND COMPANY-IMPOSED TEMPORARY LAY-OFFS

* ORGANIGRAM HOLDINGS INC - PLANS TO REALLOCATE ITS REMAINING WORKFORCE AS NEEDED

* ORGANIGRAM HOLDINGS INC - WORKFORCE REDUCTIOIN WILL RESULT IN CORRESPONDING PRODUCTION AND PACKAGING REDUCTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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