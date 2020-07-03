BRIEF-OrganiGram Says Reduced Workforce By About 25%

July 3 (Reuters) - OrganiGram Holdings Inc:
* ORGANIGRAM PROVIDES UPDATE ON COVID-19 CORPORATE ACTION PLAN AND TIMING FOR Q3 RESULTS
* ORGANIGRAM HOLDINGS INC - ORGANIGRAM HAS REDUCED ITS WORKFORCE BY APPROXIMATELY 25%
* ORGANIGRAM HOLDINGS INC - DECISION WILL AFFECT APPROXIMATELY 220 EMPLOYEES INCLUDING A SMALL NUMBER WHO ARE NOT ON TEMPORARY LAYOFF
* ORGANIGRAM - FOR FORESEEABLE FUTURE CO TO CONTINUE TO CULTIVATE LESS THAN TARGET PRODUCTION CAPACITY OF CANNABIS ITS MONCTON CAMPUS WAS ORIGINALLY DESIGNED FOR
* ORGANIGRAM HOLDINGS INC - EXPECTS TO REPORT DECLINE IN NET REVENUE FOR FISCAL Q3 2020 VERSUS FISCAL Q2 2020
* ORGANIGRAM HOLDINGS INC - ALSO EXPECTS TO REPORT A DECREASE IN SELLING, GENERAL & ADMINISTRATIVE (SG&A) EXPENSES FOR FISCAL Q3 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: