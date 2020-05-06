Healthcare
May 6, 2020 / 6:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Organoclick Q1 EBITDA Amounted To SEK -1.37 mln

1 Min Read

May 6 (Reuters) - OrganoClick AB:

* ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLISH INTERIM REPORT FOR Q1 2020

* ORGANOCLICK AB - Q1 NET REVENUE AMOUNTED TO SEK 22.25 (22.15) MILLION

* ORGANOCLICK AB - Q1 EBITDA AMOUNTED TO SEK -1.37 (0.80) MILLION

* ORGANOCLICK AB - Q1 EARNINGS BEFORE TAX AMOUNTED TO SEK -5.06 (-3.01) MILLION

* ORGANOCLICK AB - YEAR 2020 STARTED WELL, WITH A STRONG ORDER INTAKE ON SWEDISH MARKET AS WELL AS ON OUR EXPORT MARKETS

* ORGANOCLICK AB - SINCE CORONA VIRUS HIT US WITH FORCE IN BEGINNING OF MARCH, OUR EXPORT MARKETS HAVE STALLED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below