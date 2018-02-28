BRIEF-Orica Says Further Streamlining Of Business To Result In Reductions To Headcount

March 1 (Reuters) - Orica Ltd:
* “STRONGER SECOND HALF PERFORMANCE IN FY18 IS EXPECTED”
* REMAIN ON TRACK TO DELIVER FULL YEAR SALES VOLUMES AT UPPER END OF GUIDANCE
* SEES ONE-OFF NET NEGATIVE EBIT IMPACT OF ABOUT $19 MILLION FOR FULL FY
* EBIT PERFORMANCE FOR 2018 FINANCIAL YEAR WILL BE SKEWED TO SECOND HALF
* FURTHER STREAMLINING OF BUSINESS ACROSS OPERATING REGIONS HAS COMMENCED WHICH WILL RESULT IN FURTHER REDUCTIONS TO OVERALL HEADCOUNT
* FURTHER REDUCTIONS TO OVERALL HEADCOUNT EXPECTED TO DELIVER AN INCREMENTAL $30 MILLION PER ANNUM TO BE REALISED FROM FY19
* SEES INCREMENTAL POSITIVE EBIT IMPACT OF ABOUT $60 MILLION IN H2
* AGGREGATE OF IMPAIRMENT & PROVISION INCREASES EXPECTED TO BE AROUND $300 MILLION
* UNPLANNED MAINTENANCE SHUTDOWNS AT YARWUN AND KOORAGANG ISLAND PLANTS WILL IMPACT FIRST HALF PERFORMANCE BY ABOUT $17 MILLION
* EXPECTS ONE-OFF RESTATEMENT TO VALUE OF ITS U.S. DEFERRED TAX ASSETS, REPRESENTING TAX LOSSES & DEFERRED INTEREST OF ABOUT $55 MILLION
* EXPECTS YARWUN PLANT TO BE OPERATIONAL TOWARDS END OF FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: