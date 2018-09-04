BRIEF-Orior Is Acquiring A 35 Pct Interest In Casualfood

Sept 4 (Reuters) - Orior AG:
* CASUALFOOD GENERATES ANNUAL REVENUES OF ABOUT EUR 52 MILLION, PRIMARILY IN ITS DOMESTIC GERMAN MARKET
* ORIOR’S INTEREST IN CASUALFOOD WILL BE INCREASED IN SEVERAL STAGES TO 100% OVER NEXT FEW YEARS
* ORIOR GROUP WILL HOLD A MAJORITY INTEREST IN CASUALFOOD AND FULLY CONSOLIDATE ITS PARTICIPATION FROM AUTUMN 2019 ONWARDS
* ACQUISITION WILL BE FINANCED WITH FREELY AVAILABLE CASH AND EXISTING LINES OF CREDIT
* CASUALFOOD WILL OPERATE AS AN INDEPENDENT CENTRE OF COMPETENCE WITHIN ORIOR INTERNATIONAL SEGMENT
* CASUALFOOD’S TWO FOUNDERS STEFAN WEBER AND MICHAEL WEIGEL WILL STAY ON WITH COMPANY AS SHAREHOLDERS AND MANAGING DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage: