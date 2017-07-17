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#Consumer Goods and Retail
July 17, 2017 / 6:07 AM / in 3 months

BRIEF-Orkla chairman Hagen buys more shares

Reuters Staff

1 Min Read

July 17 (Reuters) - ORKLA

* ACCORDING TO A RESOLUTION BY GENERAL MEETING OF ON 20 APRIL 2017, SHAREHOLDER-ELECTED BOARD MEMBERS ARE REQUIRED TO USE MINIMUM 1/3 OF THEIR GROSS BOARD FEE TO PURCHASE SHARES IN ORKLA, UNTIL THEY OWN SHARES IN ORKLA WITH A VALUE EQUIVALENT TO TWO TIMES THEIR GROSS BOARD FEE.

* STEIN ERIK HAGEN, CHAIRMAN OF BOARD OF ORKLA, HAS PERSONALLY BOUGHT 10,000 SHARES AT A PRICE OF NOK 86.05 PER SHAREFOLLOWING THIS TRANSACTION, HAGEN AND RELATED PARTIES OWN 249,152,000 SHARES IN ORKLA. FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Gwladys Fouche)

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