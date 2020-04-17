BRIEF-Orkla Prelim. Operating Revenues In Q1 At NOK 11.51 Bln

April 17 (Reuters) - Orkla ASA:
* REG-ORKLA ASA: PRELIMINARY SALES UPDATE Q1-20
* ORKLA INCREASED OPERATING REVENUES IN THE FIRST QUARTER BY 13% TO NOK 11,507 MILLION
* ORKLA’S BRANDED CONSUMER GOODS BUSINESS ACHIEVED 15% GROWTH IN OPERATING REVENUES DRIVEN BY 5% ORGANIC TURNOVER GROWTH AND POSITIVE CONTRIBUTIONS FROM FX CONSOLIDATION AND M&A OF 5% AND 4% RESPECTIVELY
* ORKLA HAS MANAGED TO MAINTAIN CLOSE TO NORMAL OPERATIONS UNTIL THE DATE OF THIS SALES UPDATE WITH ONLY LIMITED SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS SO FAR.
* ORGANIC TURNOVER GROWTH WAS PARTICULARLY STRONG IN MARCH AS THE CORONA CRISIS HAD A NET POSITIVE EFFECT ON SALES
* ON CORONAVIRUS: CORONA CRISIS HAS IMPACT THROUGHOUT OUR SUPPLY CHAIN AND ACROSS ALL BUSINESS AREAS.
* FFECTS MAINLY STARTED IMPACTING OUR FINANCIALS IN MARCH, AND IN PARTICULAR DURING THE LAST THREE WEEKS.
* WE SEE INCREASED DEMAND ACROSS OUR FOODS AND CARE BUSINESSES CONTRIBUTING TO AN OVERALL ORGANIC GROWTH FOR THE BRANDED CONSUMER GOODS BUSINESS OF 5%.
* ORKLA EXPECTS THE SITUATION TO GRADUALLY NORMALIZE WHEN RESTRICTIONS ARE LIFTED, BUT ALSO THAT OUT OF HOME EXPOSED BUSINESSES WILL CONTINUE TO TRADE AT A LOWER LEVEL YEAR ON YEAR UNTIL THIS HAPPENS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)