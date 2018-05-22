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May 22, 2018 / 9:10 PM / in 3 hours

BRIEF-Ormat Technologies Co's Unit Enters Into Partnership Deal With A Private Investor

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Ormat Technologies Inc:

* ORMAT TECHNOLOGIES-CO’S UNIT THAT INDIRECTLY OWNS 26 MW TUNGSTEN MOUNTAIN GEOTHERMAL POWER PLANT ENTERED INTO PARTNERSHIP DEAL WITH A PRIVATE INVESTOR

* ORMAT TECHNOLOGIES INC - AS PER DEAL WITH CO’S UNIT, PRIVATE INVESTOR ACQUIRED MEMBERSHIP INTERESTS IN PROJECT FOR ABOUT $33.4 MILLION

* ORMAT TECHNOLOGIES - CO WILL CONTINUE TO OPERATE, MAINTAIN POWER PLANT & WILL RECEIVE ALL DISTRIBUTABLE CASH FLOW GENERATED BY POWER PLANT Source text for Eikon: Further company coverage:

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