FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 11, 2018 / 6:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ormat Technologies Files Non-Timely 10-Q With U.S. SEC

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Ormat Technologies Inc:

* ORMAT TECHNOLOGIES INC FILES NON-TIMELY 10-Q WITH U.S. SEC

* ORMAT TECHNOLOGIES INC SAYS HAS DETERMINED THAT IT IS NOT ABLE TO FILE ITS QUARTERLY REPORT ON FORM 10-Q FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2018

* ORMAT TECHNOLOGIES - MANAGEMENT IDENTIFIED ERROR IN CO’S QUARTER ENDED MARCH 31 FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION OF DEFERRED INCOME TAX ASSETS & LIABILITIES

* ORMAT TECHNOLOGIES - NETTED SOME DEFERRED INCOME TAX ASSETS & LIABILITIES ACROSS DIFFERENT TAX JURISDICTIONS NOT PERMITTED PURSUANT TO U.S. GAAP Source text: (bit.ly/2G7Cjis) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.