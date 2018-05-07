FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 7, 2018 / 9:13 PM / in an hour

BRIEF-Ormat Technologies Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.48

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Ormat Technologies Inc:

* ORMAT TECHNOLOGIES REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.88

* Q1 REVENUE $184 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $176.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.59 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* UPDATE FULL-YEAR 2018 GUIDANCE TO INCLUDE FINANCIAL CONTRIBUTION OF U.S. GEOTHERMAL’S ASSETS

* EXPECT 2018 ADJUSTED EBITDA BETWEEN $368.0 MILLION AND $378.0 MILLION FOR FULL YEAR

* NOW EXPECT 2018 TOTAL REVENUE BETWEEN $711.0 MILLION AND $735.0 MILLION

* FY2018 REVENUE VIEW $710.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.