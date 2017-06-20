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BRIEF-ORONOVA ENERGY SAYS PROPOSED $45 MLN FINANCING & AMENDS AGREEMENT TO ACQUIRE PRODUCING GAS & CONDENSATE ASSET IN GUATEMALA
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June 20, 2017 / 4:21 PM / in 2 months

BRIEF-ORONOVA ENERGY SAYS PROPOSED $45 MLN FINANCING & AMENDS AGREEMENT TO ACQUIRE PRODUCING GAS & CONDENSATE ASSET IN GUATEMALA

1 Min Read

June 20 (Reuters) - Oronova Energy Inc

* ORONOVA ENERGY ANNOUNCES PROPOSED $45 MILLION FINANCING AND AMENDS AGREEMENT TO ACQUIRE PRODUCING GAS AND CONDENSATE ASSET IN GUATEMALA

* ORONOVA ENERGY INC SAYS A PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 112.5 MILLION SUBSCRIPTION RECEIPTS

* ORONOVA ENERGY INC - SIGNED AN AMENDMENT TO DEFINITIVE PURCHASE & SALE AGREEMENT IN RELATION TO ACQUISITION, WITH CITY PETEN S. DE RL

* ORONOVA WILL ALSO PAY CASH CONSIDERATION OF US$5 MILLION AT DEAL CLOSING

* ORONOVA ENERGY INC SAYS NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED TO COMPLETE ACQUISITION, AND FOR FUTURE DRILLING

* GROSS PROCEEDS OF PRIVATE PLACEMENT TO BE DEPOSITED IN ESCROW AT CLOSING PENDING SATISFACTION OF APPLICABLE ESCROW RELEASE CONDITIONS

* ESCROW RELEASE CONDITIONS INCLUDE CO HAS RECEIVED,AGREED TO EXECUTED TERM SHEET FOR PROVISION OF LOAN FACILITY FOR NOT LESS THAN C$20 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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