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March 15, 2018 / 8:19 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Orthofix Announces Agreement To Acquire Spinal Kinetics

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Orthofix International Nv:

* ORTHOFIX ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE SPINAL KINETICS

* ORTHOFIX INTERNATIONAL NV - TERMS OF DEAL INCLUDE $45 MILLION IN CASH CLOSING CONSIDERATION PLUS UP TO $60 MILLION IN CONTINGENT MILESTONE PAYMENTS

* ORTHOFIX INTERNATIONAL NV - EXPECTS ACQUISITION TO ADD REVENUE IN 2018, INCREASE ORGANIC REVENUE GROWTH RATE IN 2019 AND BEYOND

* ORTHOFIX INTERNATIONAL NV - SEES DEAL TO BE SLIGHTLY ACCRETIVE TO NON-GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE, ADJUSTED EBITDA IN 12 MONTHS OF PMA APPROVAL IN U.S. Source text for Eikon: Further company coverage:

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