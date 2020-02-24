Healthcare
February 24, 2020 / 9:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Orthofix Posts Quarterly Adjusted Earnings Per Share Of $0.51

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - Orthofix Medical Inc:

* ORTHOFIX REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.60

* Q4 SALES $121.5 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $123 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.58 — REFINITIV IBES DATA

* SEES FY 2020 NET SALES $ 467.0 MILLION TO $ 477.0 MILLION

* SEES FULL YEAR 2020 ADJUSTED EPS $ 1.00 TO $ 1.10

* SEES Q1 2020 NET SALES $ 106.0 MILLION TO $ 109.0 MILLION

* SEES Q1 2020 ADJUSTED EPS $ 0.09 TO $ 0.12

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.70, REVENUE VIEW $483.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $113.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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