BRIEF-Orthofix Posts Quarterly Adjusted Earnings Per Share Of $0.51

Feb 24 (Reuters) - Orthofix Medical Inc:
* ORTHOFIX REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 SALES $121.5 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $123 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.58 — REFINITIV IBES DATA
* SEES FY 2020 NET SALES $ 467.0 MILLION TO $ 477.0 MILLION
* SEES Q1 2020 NET SALES $ 106.0 MILLION TO $ 109.0 MILLION
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.70, REVENUE VIEW $483.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $113.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: