BRIEF-Orvana Reports Qtrly Loss Per Share $0.03

May 9 (Reuters) - Orvana Minerals Corp:
* ORVANA REPORTS Q2 2018 FINANCIAL RESULTS; EL VALLE ACHIEVES HIGHEST GOLD PRODUCTION SINCE 2014
* ORVANA MINERALS CORP QTRLY CONSOLIDATED QUARTERLY GOLD PRODUCTION OF 24,788 OUNCES, COPPER PRODUCTION OF 2.6 MILLION POUNDS
* ORVANA MINERALS CORP - GOLD GRADES ARE EXPECTED TO RECOVER IN SECOND HALF OF FISCAL 2018
* ORVANA MINERALS CORP - SEES FY 2018 GOLD PRODUCTION BETWEEN 110,000 OUNCES – 120,000 OUNCES
* ORVANA MINERALS CORP QTRLY REVENUE $36.9 MILLION VERSUS $31.7 MILLION
* ORVANA MINERALS CORP - CONSOLIDATED MANAGEMENT INTO ITS OPERATIONS IN SPAIN BY APPOINTING NURIA MENENDEZ AS ITS NEW CFO
* ORVANA MINERALS CORP - MENENDEZ WILL REPLACE JEFFREY HILLIS WHO IS LEAVING COMPANY TO PURSUE OTHER OPPORTUNITIES Source text for Eikon: Further company coverage: