Healthcare
June 9, 2020 / 4:16 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-OSE Immunotherapeutics Identifies Monoclonal Antibody Antagonists Of CLEC-1

1 Min Read

June 9 (Reuters) - Ose Immunotherapeutics SA:

* IDENTIFIES MONOCLONAL ANTIBODY ANTAGONISTS OF CLEC-1 AS NEW CHECKPOINT INHIBITORS OF IMMUNE MYELOID CELLS IN IMMUNO-ONCOLOGY

* ANTIBODY ANTAGONISTS TARGETING THIS NEW IMMUNE CHECKPOINT REPRESENT A NOVEL APPROACH IN CANCER IMMUNOTHERAPY

* NEW MYELOID IMMUNE CHECKPOINT PATHWAY IDENTIFIED AND CHARACTERIZED

* PRECLINICAL PROGRESS REPORTED WITH CLEC-1 MONOCLONAL ANTIBODY ANTAGONISTS BLOCKING “DON’T EAT ME” SIGNAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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