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December 19, 2017 / 7:54 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Ose Immunotherapeutics Presents New Data Analysis About Ose-127

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA:

* OSE IMMUNOTHERAPEUTICS PRESENTS NEW DATA ANALYSIS SUPPORTING CONTINUED DEVELOPMENT OF OSE-127 IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

* OSE-127 SHOWN TO HAVE SIGNIFICANT POTENTIAL IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (IBD)

* OVEREXPRESSION OF IL-7R IN COLON PREDICTING A NON-RESPONSE TO ANTI-TNFΑ THERAPY.

* ‍OVEREXPRESSION OF IL-7R IN COLON PREDICTING A NON-RESPONSE TO ANTI-TNFΑ THERAPY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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