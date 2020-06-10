Healthcare
June 10, 2020 / 4:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-OSE Immunotherapeutics Presents New Data For Cancer Immunotherapy

1 Min Read

June 10 (Reuters) - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA:

* PRESENTS NEW DATA SUPPORTING BISPECIFIC ANTIBODY CHECKPOINT INHIBITOR PLATFORM (BICKI®)

* AACR UPDATE SHOW THAT BICKI® BISPECIFIC ANTI-PD1 CHECKPOINT INHIBITOR ANTIBODIES PLATFORM AND NOVEL BISPECIFIC THERAPY COMBINING ANTI-PD-1 AND THE CYTOKINE IL-7 WILL HELP OVERCOME RESISTANCE MECHANISMS TO ANTI-PD(L)-1 THERAPIE

* PRESENTS NEW DATA SUPPORTING BIFUNCTIONAL THERAPY TARGETING PD-1 AND IL-7 (BICKI®-IL-7) FOR CANCER IMMUNOTHERAPY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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