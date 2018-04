April 18 (Reuters) - CZERWONA TOREBKA SA:

* OSMA–SOWINIEC GROUP SP. Z O. O. SELLS ITS ENTIRE 11.6 PERCENT STAKE IN CO TO SWITALSKI FUND

* SWITALSKI FUND IS THE ONLY SHAREHOLDER OF OSMA–SOWINIEC GROUP SP. Z O. O. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)