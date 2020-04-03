Healthcare
April 3, 2020 / 1:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Osprey Medical Announces Renounceable Entitlement Offer

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Osprey Medical Inc:

* ANNOUNCES RENOUNCEABLE ENTITLEMENT OFFER AT A$0.012 PER CHESS DEPOSITARY INTEREST TO RAISE UP TO A$15.5M

* ACKNOWLEDGES COVID-19 MAY HAVE A MATERIAL IMPACT ON OSPREY’S BUSINESS IN NEAR TERM

* ENTERS NON-BINDING TERM SHEET WITH GE HEALTHCARE TO NEGOTIATE 4-YEAR DISTRIBUTION AGREEMENT FOR GE TO COMMERCIALISE CO’S PRODUCTS

* NEGOTIATIONS WITH GE HEALTHCARE TO COMMERCIALISE CO’S PRODUCTS IN EUROPE, RUSSIA, MIDDLE EAST, AFRICA, CENTRAL ASIA AND TURKEY. Source text for Eikon: Further company coverage:

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