Healthcare
March 30, 2020 / 12:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ossdsign Gets Regulatory Approval And Prepares For Launch In Japan

1 Min Read

March 30 (Reuters) - OssDsign AB:

* OSSDSIGN RECEIVES REGULATORY APPROVAL AND PREPARES FOR LAUNCH IN JAPAN

* TODAY ANNOUNCED THAT JAPANESE PHARMACEUTICALS AND MEDICAL DEVICES AGENCY (PMDA) HAS GRANTED APPROVAL OF OSSDSIGN CRANIAL PSI FOR JAPANESE MARKET

* PLANS TO LAUNCH OSSDSIGN CRANIAL PSI IN JAPAN TOGETHER WITH A NATIONAL DISTRIBUTION PARTNER IMMEDIATELY FOLLOWING FORMAL REIMBURSEMENT APPROVAL WHICH IS EXPECTED WITHIN NEXT TWO QUARTERS

* PRODUCTS USED FOR CRANIOPLASTY ARE COVERED BY JAPANESE NATIONAL REIMBURSEMENT SYSTEM

* EXACT LEVEL OF REIMBURSEMENT FOR OSSDSIGN CRANIAL PSI WILL BE NEGOTIATED OVER NEXT 1-2 QUARTERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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