Healthcare
March 25, 2020 / 10:14 AM / in an hour

BRIEF-Otherlevels Holdings Updates On Covid-19 Impact

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Otherlevels Holdings Ltd:

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD- UPDATE ON COVID-19 IMPACT

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD - ALL BOARD FEES WILL BE WAIVED FOR NEXT THREE MONTHS TO 30 JUNE 2020

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD - SENIOR EMPLOYEES WILL WAIVE BONUSES FOR FY20

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD - BRENDAN O’KANE, MANAGING DIRECTOR AND CEO, WILL TAKE NO SALARY FOR NEXT THREE MONTHS TO 30 JUNE 2020

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD- CLIENTS IN TRAVEL AND HOSPITALITY SECTOR HAVE BEEN SEVERELY IMPACTED

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD - ALL DISCRETIONARY EXPENDITURE SUCH AS TRAVEL, CONFERENCE ATTENDANCE AND MARKETING HAS CEASED

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD- SPORTS BETTING CLIENTS ARE TEMPORARILY REDUCING THEIR MARKETING EFFORTS DUE TO LACK OF SPORTS CONTENT

* OTHERLEVELS HOLDINGS LTD - BOARD WILL ALSO CONTINUE TO REVIEW STRATEGIC OPTIONS TO STRENGTHEN LIQUIDITY AND BALANCE SHEET Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below