Healthcare
May 7, 2020 / 12:15 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Otonomy Reports Qtrly Net Loss Per Share, Basic And Diluted $0.38

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Otonomy Inc:

* OTONOMY REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* OTONOMY INC - QTRLY NET LOSS PER SHARE, BASIC AND DILUTED $0.38

* OTONOMY INC - EXPECTS THAT ITS CURRENT CASH, CASH EQUIVALENTS, AND SHORT-TERM INVESTMENTS WILL BE SUFFICIENT TO FUND COMPANY OPERATIONS INTO 2021

* OTONOMY INC- SEES 2020 GAAP OPERATING EXPENSES WILL BE IN RANGE OF $45-$48 MILLION

* OTONOMY INC- SEES 2020 NON-GAAP OPERATING EXPENSES WILL BE IN RANGE OF $35-$38 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below