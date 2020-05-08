BRIEF-OTP posts Q1 net loss as risk costs soar to record high

May 8 (Reuters) - OTP Bank Nyrt. says in earnings statement posted on Budapest Stock Exchange web site:
* POSTS Q1 NET LOSS OF HUF 4 BILLION AFTER HUF 103 BILLION PROFIT IN Q4, RECORD 2019 EARNINGS
* OTP OPERATING PROFIT 127 BILLION FORINTS, CLOSE TO RECORD LEVELS
* EXTRA TAXES REACH HUF 37 BLN, INCLUDING 20 BLN FROM ONE-OFF CONTRIBUTION TO HUNGARY ANTI-PANDEMIC FUND
* RECORD RISK PROVISIONING REACHES HUF 91.7 BLN AS BANK REVISES LOAN PORTFOLIO IN LIGHT OF CORONAVIRUS
* SOME CORPORATE LOANS RECLASSIFIED AS RISKIER, STILL NOT IN WORST CATEGORY
* NON-PERFORMING LOAN RATIO (90+ DAYS OVERDUE) 4.1% OF LOAN BOOK VS 4.2% IN Q4
* MOST RISK PROVISIONING OCCURS IN HUNGARY, BULGARIA, RUSSIA, BUT ALL OPERATIONS AFFECTED
* SCRAPS PREVIOUS ECONOMIC GUIDANCE BOTH FOR HUNGARY AND OTHER COUNTRIES OF OPERATION
* WILL NOT GIVE GUIDANCE FOR FUTURE UNTIL SITUATION CLARIFIES
* OUTLOOK VERY UNCERTAIN, EXPECTS ECONOMIC CONTRACTION OF 1-5% IN COUNTRIES OF OPERATION
* CAPITAL POSITION, LIQUIDITY POSITION REMAIN STABLE Source text for Eikon: bit.ly/2WDllTm Further company coverage: (Reporting by Marton Dunai)