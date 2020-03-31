Healthcare
March 31, 2020 / 7:51 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Outotec Initiates Employee Cooperation Negotiations For Temporary Lay-Offs In Finland

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Outotec Oyj:

* OUTOTEC INITIATES EMPLOYEE COOPERATION NEGOTIATIONS FOR TEMPORARY LAY-OFFS IN FINLAND

* NEGOTIATIONS CONCERN ENTIRE PERSONNEL, APPROXIMATELY 1400 EMPLOYEES IN FINLAND.

* AT THIS STAGE, DETAILS CONCERNING TEMPORARY LAY-OFFS CANNOT BE ESTIMATED, AS THESE WILL BE DETERMINED IN COURSE OF NEGOTIATIONS.

* DETAILS CONCERNING TEMPORARY LAY-OFFS CANNOT BE ESTIMATED

* TEMPORARY LAY-OFFS WOULD LAST FOR A MAXIMUM OF 90 DAYS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below