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May 3, 2018 / 8:35 PM / Updated 18 minutes ago

BRIEF-Ovascience Reports Q1 Loss Per Share Of $0.21

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - OvaScience Inc:

* OVASCIENCE REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.21

* MANAGEMENT TEAM AND BOARD OF DIRECTORS HAVE INITIATED A PROCESS TO EXPLORE A RANGE OF STRATEGIC ALTERNATIVES

* BOARD HAS ESTABLISHED A BUSINESS DEVELOPMENT COMMITTEE THAT WILL WORK WITH MANAGEMENT TO OVERSEE ALTERNATIVES

* WILL RESTRUCTURE ITS ORGANIZATION, REDUCE COST STRUCTURE, INCLUDING REDUCING WORKFORCE BY APPROXIMATELY 70 PERCENT

* MAJORITY OF REDUCTION IN PERSONNEL IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY JUNE 30, 2018

* EXPECTS TO REALIZE ANNUALIZED COST SAVINGS BEGINNING IN Q4 OF 2018

* ESTIMATES THAT IT WILL INCUR ONE-TIME COSTS OF APPROXIMATELY $0.5 MILLION TO $1.0 MILLION RELATED TO RESTRUCTURING PLAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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